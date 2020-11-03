2020/11/03 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن العثور على ثلاث مضافات تتخذها فلول داعش الارهابي منطلقا لها لشن هجمات على القوات الامنية المتواجدة غرب محافظة الانبار وذلك بعملية امنية انطلقت منذ يوم امس ومستمرة الى الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يدمر ثلاث مضافات لداعش ويقطع خطوط إمداده غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يدمر ثلاث مضافات لداعش ويقطع خطوط إمداده غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).