2020/11/03 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تشتد المنافسة بين قطبي الرئاسة الامريكية مرشحي الحزب الديمقراطي جو بايدن و مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.



حيث يتوجه ملايين الأمريكيين اليوم الى مراكز الاقتراع للاداء بأصواتهم لاختيار الرئيس الذي سيحكم الولايات المتحدة الأمريكية لاربعة سنوات مقبلة.



والسؤال الذي يطرح الان هو متى سيتم الاعلان عن نتائج الانتخابات؟ تبدأ مراكز الاقتراع بالإغلاق في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات الأمريكية … متى يتم الاعلان عن الرئيس الأمريكي الجديد؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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