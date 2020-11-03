النقل: أكثر من 9 الاف مسافر تنقلوا عبر مطار البصرة

2020/11/03 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة النقل، تنقل اكثر من 9 الاف مسافر عبر مطار البصرة الدولي خلال الاشهر العشرة الماضية.

وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، الكابتن كفاح حسن في بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان اعداد المسافرين الذين تم نقلهم من و الى محطة مطار البصرة الدولي خلال المدة من 1/10/2020 ولغاية 31/10/2020 حيث بلغت اعدادهم نحو (9.774) مسافر.

واضاف، ان هذا العدد توزع على (144) رحلة مباشرة شملت مختلف المحطات والقطاعات المحلية والاقليمية والدولية التي يقصدها الناقل الوطني وبواقع (90) رحلة للقطاعات الداخلية نقل من خلالها (5188) مسافر و (54) رحلة للقطاعات الخارجية نقل من خلالها (4556) مسافر .

وتوقع حسن تسجيل زيادة اوسع في عدد الرحلات والمسافرين قريباً بعد ان تم اعادة افتتاح عدد الخطوط المباشرة التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

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