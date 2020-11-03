النقل: أكثر من 9 آلاف مسافر تنقلوا عبر مطار البصرة خلال الشهر الماضي

2020/11/03 | 22:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، تنقل اكثر من تسعة الاف مسافر عبر مطار البصرة خلال شهر تشرين الاول الماضي.



وذكر مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2020)، ان "اعداد المسافرين الذين تم نقلهم من و الى محطة مطار البصرة الدولي خلال المدة من 1/10/2020 ولغاية 31/10/2020 حيث بلغت اعدادهم نحو (9.774) مسافر".

وبين ان "هذا العدد توزع على (144) رحلة مباشرة شملت مختلف المحطات والقطاعات المحلية والاقليمية والدولية التي يقصدها الناقل الوطني وبواقع (90) رحلة للقطاعات الداخلية نقل من خلالها (5188) مسافر و (54) رحلة للقطاعات الخارجية نقل من خلالها (4556) مسافر".

وتوقع حسن "تسجيل زيادة اوسع في عدد الرحلات والمسافرين قريباً بعد ان تم اعادة افتتاح عدد الخطوط المباشرة التي توقفت بسبب جائحة كورونا".

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