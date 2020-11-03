ملاوي تعلن عزمها افتتاح سفارة في القدس

2020/11/03 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير خارجية ملاوي عزم بلاده على افتتاح سفارة في القدس، لتكون أول دولة إفريقية تنشئ بعثة دبلوماسية في المدينة المتنازع عليها.

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