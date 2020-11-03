2020/11/03 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – يلتقي ليفربول الإنجليزي مع مضيفه أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



ونقدم لكم في السطور التالية تشكيل الفريقين للمباراة.



أتالانتا: سبورتيلو، هاتيبور، تولوي، بالومينو، دجيمسيتي، موجيكا، فراولر، جوميز، بازاليتش، زاباتا، موريل.



ليفربول: أليسون، ألكسندر-أرنولد، ويليامز، جوميز، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، جونز، جوتا، ماني، صلاح.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أتالانتا ضد ليفربول..



تعرف على تشكيلتي الفريقين وكالة الصحافة المستقلة.

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