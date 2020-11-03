2020/11/03 | 22:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تشهد الولايات المتحدة اقبال غير مألوف من المواطنين الأمريكيين باتجاه مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم مبكراً.



حيث بدء فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر بعدد من الولايات الامريكية بعد ساعات من بداية الانتخابات.



وذكرت هاريس بأن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن يعرف كيف يتصرف للحفاظ على اتحاد الأميركيين، كما يأمل بايدن تحقيق انتصار على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات الأمريكية … البدء بفرز أصوات المقترعين في عدد من الولايات وكالة الصحافة المستقلة.

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