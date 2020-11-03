الحسناوي تحذر من تداعيات بناء المفاعل النووي في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة

2020/11/03 | 22:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذرت النائبة عن كتلة الصادقون إكتفاء الحسناوي اليوم الثلاثاء ، من تداعيات بناء المفاعل النووي في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة”.

وخاطبت الحسناوي رئيس الوزراء : المفاعلات النووية الجديدة التي ترومون بناءها قرار خطير في ظل انهيار اقتصادي تام .متسائلةً من يقف خلف ذلك ؟؟ولمصلحة من؟؟

الحسناوي أشارت في الوقت الذي تستجدي فيه الحكومة رواتب الموظفين من القروض الداخلية والخارجية ، كيف يتم انشاء تلك المفاعلات والعراق لايملك البنى التحتية والمكان الملائم وتدريب الخبراء ؟مبينة أن الحكومة عاجزة عن تصريف المياه الثقيلة في المجاري العادية فكيف تتخلص من النفايات المشعة التي تنتج من المفاعلات النووية ؟؟

إكتفاء الحسناوي أشارت الأجدر بالحكومة أن تحاول العمل بشكل جدي بما ألزمت به نفسها ببرنامجها الحكومي بخصوص مواجهة جائحة كورونا من حيث العمل على توفير العلاجات التي يحتاجها المصابون وسد النقص الحاصل فيها.

الحسناوي حذرت الحكومة وهيئة المصادر المشعة من الاستمرار بتنفيذ هذا العمل التآمري على العراق كونه يلحق الضرر الجسيم وله عواقب وخيمة”.

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