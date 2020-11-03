منفذ القائم الحدودي يسجل ادنى مستوى للتبادل التجاري رغم الاستقرار الامني

2020/11/03 | 22:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الثلاثاء، ان منفذ القائم الحدودي مع سوريا سجل ادنى مستوى للتبادل التجاري منذ فرض اجراءات كورونا .

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