“بكلمات مؤثرة” محمد منير يرثي منتج معظم ألبوماته

2020/11/03 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ بكلمات مؤثرة ، رث الكينج محمد منير صديقة رجل الأعمال الراحل، هانى ثابت صاحب احدى شركات للإنتاج الغنائي والموسيقي الكبرى ، والذى رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي.



وكتبت منير ، فى تغريدة له قائلاً: “في كنسية قصر الدوبارة بجارن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني البير ثابت إلي مثواه الأخير..هل تعرف […]

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