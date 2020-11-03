2020/11/03 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | بدء فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية مع اقتراب ساعة الحسمفرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية في كل من فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفاداأكثر من 100 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسيةرويترز: قاض أمريكي يأمر بإجراء مسح شامل في مكاتب البريد اليوم لضمان تسليم كامل بطاقات التصويت المبكرسكريترة ولاية كونيتكت: نسبة التصويت في الولاية بلغت 75 % حتى الظهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بدء فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية مع اقتراب ساعة الحسم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بدء فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية مع اقتراب ساعة الحسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).