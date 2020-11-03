قطع خطوط إمداد داعش غرب الانبار

2020/11/03 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن العثور على ثلاث مضافات تتخذها فلول داعش الارهابي منطلقا لها لشن هجمات على القوات الامنية المتواجدة غرب محافظة الانبار وذلك بعملية امنية انطلقت منذ يوم امس ومستمرة الى الان.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان للحشد، انه "بعملية امنية استهدفت منطقة وادي الحلكوم ومناطق اخرى ذات تأثير امني على محافظة الانبار وتعد بيئة حاضنة للإرهابيين لبعدها عن مراكز المدن و ومراقبة القوات الامنية لكن جهود الحشد الشعبي الاستخبارية والتخطيط العسكري لقيادة العمليات والمعلومات الواردة من المصادر تؤكد تواجد المضافات في تلك المناطق حيث استهدفناها بعملية نوعية".





وأضاف مصلح ان "العملية مستمرة لليوم الثالث على التوالي وبقاء قواتنا في الصحراء مستهدفة تلك البقايا للخلايا الارهابية".





واشار الى ان "العملية قطعت خطوط امداد العدو الذي كان يصل من خلاله المؤن والوقود من متعاونين مع العدو حيث عملنا على قطعها ومسكها امنيا لانهاء التواجد الارهابي في تلك المناطق".

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