العمل توضح بشأن الراتب التقاعدي للعامل المضمون

2020/11/03 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، ان الحد الادني للراتب التقاعدي للعامل المضمون يصل الى ما يضاهي التقاعد الحكومي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (3 تشرين الثاني 2020)، انها "رصدت معلومات خاطئة وغير دقيقة تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمقدار الراتب التقاعدي للعامل المضمون".

واضافت، أن "مبلغ ٣٥٠ ألف دينار هو الحد الأدنى لأجر العامل المضمون وليس الراتب التقاعدي الذي سيخضع لمعادلة وفق التعديل الجديد للقانون، ليصل مقداره إلى ما يضاهي التقاعد الحكومي".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي قد اعلن، امس الاثنين، ان الفئات المشمولة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال في القطاع الخاص، ستتلقى 350 الف دينار كراتب تقاعدي شهري.

ا.ح

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