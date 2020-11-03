"الكهرباء" العراقية تعمل مع "الاتصالات" على مشروع للحكومة الإلكترونية

2020/11/03 | 23:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أنها تعمل حالياً مع وزارة الاتصالات على مشروع الأتمتة والحوكمة الإلكترونية.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الكهرباء …

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