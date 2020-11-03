عشائر جنوب سامراء: بقاء الحشد الشعبي ضروري في مناطقنا

المعلومة/ بغداد
أكد عشائر مناطق جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين، الثلاثاء، ضرورة بقاء الحشد الشعبي في تلك المناطق نظرا لما يؤديه الحشد من دور كبير لحفظ الامن وتقديم الخدمات.
وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “حديث العشائر جاء خلال حضور وفد من اللواء 41 بالحشد الشعبي لمنطقة المزاريع تلبية لدعوى عشائر وشيوخ ووجهاء المنطقة، وبحضور جمع غفير من شيوخ عشائر المناطق المجاورة البوحشمة والبوجيلي والبوفراج والسعود والأحباب وبلد”.
واضاف ان “الحضور شددوا على ضرورة الوقوف بوجه الاتهامات التي اطلقت ضد ابناء الحشد الشعبي، مؤكدين ضرورة بقاء الحشد الشعبي في تلك المناطق نظرا لما يؤديه الحشد من دور كبير لحفظ الامن وتقديم الخدمات لابناء تلك المناطق ودعم الحشد العشائري بالمنطقة”.
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