2020/11/03 | 23:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أكد عشائر مناطق جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين، الثلاثاء، ضرورة بقاء الحشد الشعبي في تلك المناطق نظرا لما يؤديه الحشد من دور كبير لحفظ الامن وتقديم الخدمات.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “حديث العشائر جاء خلال حضور وفد من اللواء 41 بالحشد الشعبي لمنطقة المزاريع تلبية لدعوى عشائر وشيوخ ووجهاء المنطقة، وبحضور جمع غفير من شيوخ عشائر المناطق المجاورة البوحشمة والبوجيلي والبوفراج والسعود والأحباب وبلد”.

واضاف ان “الحضور شددوا على ضرورة الوقوف بوجه الاتهامات التي اطلقت ضد ابناء الحشد الشعبي، مؤكدين ضرورة بقاء الحشد الشعبي في تلك المناطق نظرا لما يؤديه الحشد من دور كبير لحفظ الامن وتقديم الخدمات لابناء تلك المناطق ودعم الحشد العشائري بالمنطقة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر جنوب سامراء: بقاء الحشد الشعبي ضروري في مناطقنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر جنوب سامراء: بقاء الحشد الشعبي ضروري في مناطقنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).