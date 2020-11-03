نزاع عشائري في الشطرة

2020/11/03 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري في قضاء الشطرة بذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "نزاعا اندلع مساء اليوم بين عشيرتين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار".

واضاف ان "قوة امنية توجهت الى المكان لفض النزاع"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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