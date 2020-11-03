بايدن: أكثر من 110 ملايين شخص صوتوا بالانتخابات الامريكية حتى الآن

2020/11/03 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

اكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جو بايدن، ان 110 ملايين شخص صوتوا بالانتخابات الامريكية حتى الان، مرجحا وصول الرقم الى 150 مليون.

وقال بايدن في كلمة له وسط انصاره في بنسلفانيا، ان أكثر من 54 % من الذين صوتوا في انتخابات الرئاسة حتى الآن هم من النساء، مؤكدا انه سوف يكون هناك ناخبون في انتخابات الرئاسة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ أمريكا.

واضاف: أعدكم بأننا سنفوز بانتخابات الرئاسة وعندما ارتكب خطأ فسأعترف بذلك، مبينا: تخليت عن منصبي كنائب عام للانضمام في صفوف الجيش.

وتابع: أعدكم بأننا سنفوز بانتخابات الرئاسة وعندما أرتكب خطأ فسأعترف بذلك، لافتا الى ان هناك أكثر من 110 ملايين شخص صوتوا حتى الآن ومن المتوقع وصول الرقم إلى أكثر من 150 مليونا.

المصدر: الجزيرة نت

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