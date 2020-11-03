توقف عن ’الذعر’ وتعرّف على العلامات الفارقة بين كورونا والزكام والإنفلونزا!

2020/11/03 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

مع دخول العراق أجواء فصل الشتاء، يصاب كثيرون بالزكام أو الانفلونزا، إلا أن حالات سيلان الأنف أو العطاس أو السعال، التي كانت أعراضاً شتائية مألوفة، أصبحت اليوم علامات ’ذعر’ بالنسبة لكثيرين، بسبب تداخلها مع أعراض فايروس كورونا.



الطبيب العراقي سند البلاغي، قدم في إيضاح تابعه "ناس" (3 تشرين الثاني 2020) قائمة دقيقة للفصل بين أعراض الأمراض الثلاثة (الزكام والانفلونزا وكورونا)، وذلك وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية:

"فيروس كورونا

أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا هو الحمى حيث تبلغ درجة حرارة المريض 37.8 درجة مئوية، إضافة إلى السعال المستمر الجاف، وفقدان حاسة التذوق او الشم أو كلاهما.

وقد يعاني المريض أحيانا أيضا من التعب، والأوجاع، والآلام، والتهاب الحلق، والصداع، وضيق التنفس.

ومن النادر حدوث إسهال وسيلان أو انسداد في الأنف.



وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأعراض يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

نزلات البرد (الزكام)

أبرز أعراض الإصابة بنزلات البرد هي العطس، والأوجاع والآلام، وسيلان الأنف أو انسدادها، والتهاب الحلق.



ويمكن للمريض السعال بقدر بسيط.



وأحيانا يكون هناك إجهاد، ومن النادر الشعور بالحمى أو الصداع.

لا تسبب نزلات البرد الإسهال، وأوضحت الهيئة أنه في حالة نزلة البرد عادة ما يكون هناك ظهور تدريجي للأعراض.

الأنفلونزا

تشمل أعراض الأنفلونزا الحمى والتعب والسعال الجاف والأوجاع والآلام والصداع. كما يعاني المرضى أحيانا من سيلان أو انسداد في الأنف أو التهاب في الحلق.

ويمكن أن يصاب الأطفال أحيانا بالإسهال، ولا يوجد عطس مع الأنفلونزا، ولكن ضيق شديد في التنفس مع الأنفلونزا قد يحدث، وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن ظهور أعراض الأنفلونزا غالبا ما يكون سريعا.

يعاني معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد من واحد على الأقل من الأعراض الرئيسية التالية (منقول من توجيهات CDC):

حرارة عالية

سعال جديد ومستمر

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق".

سند محمد علي البلاغي

طبيب اختصاصي بعلم المناعة

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