الانتخابات الأميركية..

2020/11/03 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الأميركي كريستوفر دورديلين، وهو يعتمر قبعة كحلية ويضع كمامة بإحكام، إلى صندوق الاقتراع، الثلاثاء، ليدلي بصوته في إيستن في بنسلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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