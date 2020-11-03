2020/11/03 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعاد النحات عبد الرضا كشيش صيانة وتاهيل تمثال هاني بن مسعود الشيباني في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .



وقال كشيش عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك انه ” انتهى من صيانة وتأهيل تمثال الشيباني على نفقته الخاصة ، والذي تعرض الى اضرار بفعل عوامل التعرية وتقادم الزمن “.



وذكر ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تاهيل تمثال الشيباني في الناصرية وكالة الصحافة المستقلة.

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