“ألم رهيب” نشوى مصطفى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

2020/11/03 | 23:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصري نشوى مصطفى ، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، مطالبة جمهورها بالدعاء لها فى أزمتها الصحية.



وقالت مصطفى، عبر حسابها على موقع فيسبوك :”أدعولى عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللاسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل […]

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