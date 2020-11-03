2020/11/03 | 23:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … قال ناخبون امريكيون عن تلقيهم اتصالات آلية غامضة تخبرهم بتأجيل التصويت في الانتخابات الأمريكية.



وأفاد المسؤولون في الولايات “المتأرجحة”، مثل آيوا وبنسلفانيا وميشيغان وفلوريدا عن ارتفاع في عدد المكالمات الهاتفية الآلية التي تحاول دفع الناخبين بعيداً عن صناديق الاقتراع.



كما طلبت إحدى المكالمات الآلية من سكان مدينة فلينت في ولاية ميشيغان تأجيل التصويت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات الامريكية … اتصالات غامضة تخبر الامريكيين بعدم التصويت وكالة الصحافة المستقلة.

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