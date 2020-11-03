ترمب يتحدث عن صعوبة الهزيمة.. ويؤكد لم أفكر بخطاب الانتصار

2020/11/03 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه لم يحضر بعد خطاب الهزيمة أو الانتصار في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترمب خلال زيارة لأحد مقرات حملته الانتخابية في أرلنغتون بولاية فرجينيا، اليوم (3 تشرين الثاني 2020)، إنه "لا يمكن تأجيل عمليات الفرز لأيام ولا بد من تاريخ محدد وهو 3 تشرين الثاني لمعرفة الفائز ومن حق الأميركيين أن يعرفوا اسم الفائز في يوم الانتخابات".

واضاف، "انا لا أفكر بخطاب الانتصار أو الخسارة حتى الآن".

واوضح الرئيس الأميركي قائلا: "نتمنى أن نجهز واحدا من هذين الخطابين، كما تعلمون، الفوز سهل، أما الخسارة فهي ليست سهلة على الإطلاق بالنسبة لي"، حسب قوله.

ودعا ترمب إلى توحيد الصفوف، معتبرا أن أميركا اليوم في موقف أقوى.

وقال ترمب إنه قام بعمل أكثر من أي رئيس قبله واعدا بتحقيق إنجازات أكثر العام القادم، وأشار ترامب إلى أن الهزيمة في الانتخابات لن تكون سهلة بالنسبة له، متوقعا انتصارا كبيرا في ولاية تكساس.

وتطرق ترامب إلى التصويت عبر البريد وقال إنه ستتخله أمور سيئة

ومن المقرر أن تصدر نتائج الانتخابات الأربعاء، لتعلن اسم الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، فإما أن يكون ترامب نفسه أو منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ا.ح

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