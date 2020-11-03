المرور تعلن موعد توزيع اللوحات المرورية على مواقع التسجيل

2020/11/03 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، ان المباشرة بتوزيع اللوحات المرورية على مواقع التسجيل سيتم الأسبوع المقبل، كما سيتم طبع جميع اللوحات للمركبات المتأخرة لتوزيعها بشكل أصولي.

وذكر مدير المرور العام، اللواء، زهير الخفاجي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (3 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم وصول 660 لوحة مرورية لـ 330 ألف مركبة"، لافتا إلى أن "هناك مليون لوحة مرورية ستدخل العراق قريبا".

وأضاف الخفاجي، أن "المباشرة بتوزيع اللوحات المرورية على مواقع التسجيل، الأسبوع المقبل بعد إتمام إكمال الإجراءات الضريبية مع الشركة المنفذة"، مبينا أنه "سيتم طبع جميع اللوحات للمركبات المتأخرة لتوزيعها بشكل أصولي".

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