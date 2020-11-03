2020/11/03 | 23:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ..



ادرج مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي على جدول اعماله ليوم السبت المقبل.



وكانت وزارة المالية قد أعلنت انها لا تستطيع توزيع رواتب موظفي الدولة دون إقرار القانون الذي يلاقي اعتراضات من الكتل البرلمانية.



كما تضمن جدول اعمال المجلس ليوم السبت التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السبت ..



مجلس النواب يقدم قانون الاقتراض للقراءة الثانية وكالة الصحافة المستقلة.

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