تربية كلاب السلوقي مهنة رائجة في قرية سورية

2020/11/03 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدرباسية‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬قريته‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬يتجول‭ ‬محمد‭ ‬درباس‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجته‭ ‬النارية‭ ‬محاطاً‭ ‬بكلاب‭ ‬نحيلة‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬السلوقي‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬تربيتها‭ ‬مهنة‭ ‬له‭… ‬فلم‭ ‬يحل‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬ووباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬دون‭ ‬بيعها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭.‬‭ ‬تشتهر‭ ‬منطقة‭ ‬الدرباسية،‭ ‬الواقعة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬المقاتلين‭ […]

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