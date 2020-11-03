إنقاذ 120 حوتاً طياراً بعد جنوحها عند الشواطئ

2020/11/03 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كولومبو‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أنقذ‭ ‬عناصر‭ ‬البحرية‭ ‬ومتطوعون‭ ‬120‭ ‬حوتاً‭ ‬طياراً‭ ‬جنحت‭ ‬عند‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لسريلانكا،‭ ‬فيما‭ ‬نفق‭ ‬منها‭ ‬اثنان،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬حادث‭ ‬جنوح‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬شهدته‭ ‬البلاد‭.‬ ونجح‭ ‬بحّارة‭ ‬وعناصر‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬ومتطوعون‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يعيدوا‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬120‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحيتان،‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬إنقاذ‭ ‬مضنية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ […]

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