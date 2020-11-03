محدث.. النفط يرتفع 2%عند التسوية مع آمال استمرار خفض الإنتاج

2020/11/03 | 23:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند جلسة اليوم الثلاثاء، مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، واحتمالية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج من قبل "أوبك+".

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