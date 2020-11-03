الداخلية تعلن عزمها مقاضاة حيدر الملا

2020/11/03 | 23:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها مقاضاة النائب السابق حيدر الملا وفق المادة ٤٣٣.

وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي لم ينظم لاي كروب في الواتساب ولم يقم بمداخلة لتصحيح معلومة ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق”، مخاطبا النائب السابق حيدر الملا “اعطينا الكروب التي دخلت بها وشخصت تدخل الوزير واعطينا الوثيقة التي سافرت بها قبل ايام”.

واضاف ان “الداخلية تحتفظ بحقها القانوني وتم اقامة شكوى على الملا وفق المادة ٤٣٣ من خلال الدائرة القانونية في الوزارة”، مشيرا الى “اننا لانريد ان يكون هناك ظهور لشخص حتى يحاول ان يكون له انتشار اعلامي على حساب دماء هذه الوزارة”.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا اكد في وقت سابق اليوم، ان “الوزارة تتعرض بين الحين والآخر إلى حملة تشويه وابتزازات من أطراف عديدة معلومة الدوافع، من هذه الحملات هناك من يتحدث عن أخطاء إملائية وتنظيمية و طباعية في ورقة دخول وإقامة الاجانب في العراق واستخدمت ورقة غير نافذة كوثيقة إثبات لهذه الاتهامات”.

واضاف ان “ورقة الدخول هذه مضى عليها اكثر من خمسة أعوام وتبين بعد التحقيق أنها مزيفة وغير حقيقية لأن كافة وثائق الوزارة تخضع للمراقبة والتدقيق من اكثر من جهه”.

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