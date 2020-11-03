المملكة المتحدة تسجل 397 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/11/03 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

اعلنت السلطات البريطانية، تسجيل 397 حالة وفاة جديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وذكرت بيانات حكومية: أن عدد الاصابات 20018 إصابة جديدة في ٢٤ ساعة الماضية ، وبلغ المجموع على الصعيد الوطني 1073882.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الوفيات الأسبوعية بفيروس كورونا في إنجلترا وويلز ارتفع إلى أعلى رقم له منذ أوائل حزيران.

في الوقت الذي وضع فيه الأطباء في عيادات العائلة على أهبة الاستعداد لإطلاق لقاح محتمل في شهر كانون الاول المقبل.

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