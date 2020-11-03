2020/11/03 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى العمر الزمني لانتشار جائحة كورونا، مثّل مشهد انهيار النظام الصحي في إيطاليا وبعض المدن الأوروبية، وما رافقه من سيناريوهات المفاضلة بين المرضى والاستنسابية في علاجهم هاجساً مرعباً للبنانيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفيات في لبنان تُغلق أبوابها أمام المرضى.. سيناريو كورونا الإيطالي أو أسوأ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفيات في لبنان تُغلق أبوابها أمام المرضى.. سيناريو كورونا الإيطالي أو أسوأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).