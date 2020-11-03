ترامب:من حق الأميركيين أن يعرفوا اسم الفائز يوم الانتخابات

2020/11/03 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارلينغتون‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتبر‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬حق‭ (‬الأميركيين‭) ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬اسم‭ ‬الفائز‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬حملة‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬واشنطن‭.‬ وصرح‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬أرلينغتون‭ ‬بولاية‭ ‬فرجينيا‭ ‬‮«‬من‭ ‬حقنا‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬لجوء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‭ ‬الى‭ […]

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