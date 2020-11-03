2020/11/03 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارلينغتون (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – اعتبر دونالد ترامب الثلاثاء أن «من حق (الأميركيين) أن يعرفوا اسم الفائز» يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن. وصرح الرئيس الجمهوري في أرلينغتون بولاية فرجينيا «من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر»، علما أن لجوء مزيد من الأميركيين الى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب:من حق الأميركيين أن يعرفوا اسم الفائز يوم الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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