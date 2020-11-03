السباق‭ ‬الرئاسي‭ ‬الأمريكي‭:‬ليلة‭ ‬اعلان‭ ‬النتائج‭ ‬تحبس‭ ‬الأنفاس

2020/11/03 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب‭ ‬وبايدن‭ ‬يتصارعان‭ ‬على‭ ‬أصوات‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬الناخبين واشنطن‭,‬‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ ترجح‭ ‬مصادر‭ ‬امريكية‭ ‬كثيرة‭ ‬تمديد‭ ‬فرز‭ ‬الاصوات‭ ‬يوماً‭ ‬واحدا‭ ‬لاسيما‭ ‬البطاقات‭ ‬البريدية‭ ‬فيما‭ ‬حض‭ ‬كبير‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬التحلي‭ ‬بالصبر‭ ‬خلال‭ ‬انتظار‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تقارير‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسارع‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ […]

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