2020/11/03 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب وبايدن يتصارعان على أصوات هيئة كبار الناخبين واشنطن,- مرسي ابو طوق ترجح مصادر امريكية كثيرة تمديد فرز الاصوات يوماً واحدا لاسيما البطاقات البريدية فيما حض كبير مسؤولي الأمن الداخلي في إدارة الرئيس دونالد ترامب الناخبين على التحلي بالصبر خلال انتظار نتيجة الانتخابات في أعقاب تقارير ذكرت أن الرئيس يمكن أن يسارع للإعلان عن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السباق الرئاسي الأمريكي:ليلة اعلان النتائج تحبس الأنفاس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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