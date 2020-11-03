مَن يكترث أو لا يكترث بالفائز؟

2020/11/03 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ايران اكثر دول العالم ينبض قلبها قلقاً إزاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية، إذ كانت قد حققت أبرز منجزاتها الذاتية في الميدان الدولي في عهد الديمقراطي باراك أوباما الذي كان جو بايدن ذاته نائباً له في حينه، قبل أن يأتي الرئيس دونالد ترامب وينسحب من الاتفاق النووي ويطلب اتفاقاً جديداً بحسب صيغة أمريكية، […]

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