طقس العراق: تقلبات جوية تستمر للجمعة.. وحالة ممتازة قريبا

2020/11/03 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تندفع سحابة ركامية رعدية ممطرة، الثلاثاء، نحو مناطق عديدة عدا مدن الجنوب والفرات الاوسط، فيما ستتعرض البلاد لحالة جوية ممتازة خلال الاسبوع المقبل تتحسن فيها فرص الأمطار في المدن كافة.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (3 تشرين الثاني 2020)، ان "سحابة ركامية رعدية تندفع نحو مناطق عديدة من نينوى مصحوبة بهطول غزير في بعض الاماكن.



وسحب ركامية ممطرة شمال وشرق الانبار، وسحب غير ممطرة في باقي الاماكن".

وأضاف، ان "سحابة الموصل تندفع شمال شرق حاليا لتشمل كركوك ودهوك لاحقا وربما اربيل ومناطق من السليمانية هذه الليلة".

وتابع عطية، ان "التوقعات تشير الى ..

1- تستمر التقلبات الجوية يوم الاربعاء ايضا لتشمل خلال الليل مناطق من بغداد وبابل وكربلاء اضافة للمناطق اعلاه.

2- يوم الخميس تستمر التقلبات لـ تشمل غرب الانبار (تحذير من غزارة متوقعة).



اضافة لمناطق متفرقة من شمال البلاد .

3- كما نوهنا ان مدن الجنوب والفرات الاوسط لا تشملها الامطار في الحالة المؤثرة هذا الاسبوع لغاية الجمعة "ماكو شي".

4- نشير هنا الى تحسن فرص الامطار في كافة المدن خلال الاسبوع المقبل، حيث ستتعرض البلاد لحالة جوية ممتازة كما تشير التوقعات، مصحوبة بالغزارة في مناطق ايضا.

5- الرياح تستمر جنوبية شرقية نشطة احيانا .

6- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يبدأ يوم الجمعة في وسط وغرب وشمال البلاد، والانخفاض طفيف في الجنوب والفرات الاوسط".

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