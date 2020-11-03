الحشد الشعبي يعلن استهداف داعش بعملية نوعية غرب الانبار

2020/11/03 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، تدمير 3 مضافات لداعش وقطع خطوط امداده في عملية نوعية غرب محافظة الانبار.

وذكر قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (3 تشرين الثاني 2020)، انه "بعملية امنية استهدفت منطقة وادي الحلكوم ومناطق اخرى ذات تأثير امني على محافظة الانبار وتعد بيئة حاضنة للإرهابيين لبعدها عن مراكز المدن و ومراقبة القوات الامنية، لكن جهود الحشد الشعبي الاستخبارية والتخطيط العسكري لقيادة العمليات والمعلومات الواردة من المصادر تؤكد تواجد المضافات في تلك المناطق حيث استهدفناها بعملية نوعية".

واضاف ان "العملية مستمرة لليوم الثالث على التوالي وبقاء قواتنا في الصحراء مستهدفة تلك البقايا للخلايا الارهابية".

واشار قائد العمليات الى ان "العملية قطعت خطوط امداد العدو الذي كان يصل من خلاله المؤن والوقود من متعاونين مع العدو حيث عملنا على قطعها ومسكها امنيا لانهاء التواجد الارهابي في تلك المناطق".

ا.ح

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