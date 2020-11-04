2020/11/04 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى مقر لحملته الانتخابية في ولاية فرجينيا مؤكداً لمناصريه أنهم يؤدون عملاً جيداً.



وقال الرئيس الامريكي والمرشح للانتخابات الامريكية بأن حملته قد لاقت نجاحاً كبيراً فيما شدد على ضرورة التكاتف و الاتحاد لتحقيق نصراً عظيماً في تكساس.



ومع اشتداد المنافسة بين الرئيس الحالي والمرشح عن الحزب الجمهوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات الامريكية ..



ترامب لمناصريه “اقتربنا من لقاح فيروس كورونا” وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الامريكية .. ترامب لمناصريه “اقتربنا من لقاح فيروس كورونا”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الامريكية .. ترامب لمناصريه “اقتربنا من لقاح فيروس كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).