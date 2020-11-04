ترامب: من حقنا ان نعرف الفائز بالانتخابات اليوم

2020/11/04 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من حق الأمريكيين أن يعرفوا اسم الفائز يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن.

وصرح ترامب في أرلينغتون بولاية فرجينيا: "من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من نوفمبر".

جدير بالذكر أن لجوء مزيد من الأمريكيين إلى التصويت عبر البريد قد يؤخر فرز الأصوات وتاليا إعلان النتيجة.

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