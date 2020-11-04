أحمد ياسين: ’تعبتُ’ من جدل استدعائي للمنتخب.. اتصلوا بي الآن وسأسافر فوراً!

2020/11/04 | 00:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعرب نجم المنتخب الوطني المُستبعد أحمد ياسين عن استعداده للالتحاق بالمنتخب الوطني، مؤكداً أنه ليس على خلاف مع أي من الكوادر التدريبية أو اللاعبين.



وقال ياسين في حديث لبرنامج "هاتريك" الذي يقدمه الزميل داود اسحاق، وتابعه "ناس" (3 تشرين الثاني 2020) إنه "لم يتواصل معي أي شخص من المنتخب الوطني منذ عام ونصف، وشخصياً تعبت من هذه القضية، إذا كان المدرب غير مقتنع بمستواي، فلن أستطيع فرض نفسي، ولكني سئمت من تكرار الجدل بشكل مستمر حول استدعائي من عدمه".

وأضاف "لست مضطراً للظهور بشكل مستمر وتكرار أني أحب العراق، أنا أحب العراق, واخترت منتخب بلدي بدل منتخب السويد، ماذا أفعل أكثر من ذلك، أشعر أنه تم ظلمي باستبعادي من المنتخب، لم أرتكب أي خطأ، وأتحدث مع زملائي في المنتخب عبر واتساب، وليس لدي أية مشكلة مع أي لاعب، ومازلت لا اعرف سبب عدم استدعائي".

وحول وجود خلاف مع المدرب كاتانيتش، قال ياسين "لم أعتذر عن لعبة هونغ كونغ، بل حجزت تذكرة طائرة على حسابي إلى هناك، لكني تعرضت إلى إصابة ولديّ تقارير طبية تثبت ذلك، لكن تلك الفترة كانت تشهد تظاهرات وقطع لخدمات الانترنت والاتصال، ولم أتمكن من الاتصال بكاتانيتش وإيصال التقارير، وبعد رفع حظر الاتصالات، لم اتصل بالكادر التدريبي".

وختم "ليس لدي أية مشكلة مع مدرب أو لاعب، وأنا جاهز في هذه اللحظة للالتحاق إذا اتصلوا بي، لكني لا استطيع أن اتوسل بأحد من أجل الانضمام للمنتخب".

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