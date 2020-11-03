ألفا مقاتل من الشرق الأوسط في ناغورنو قره باغ

2020/11/04 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن حوالي ألفي مقاتل من الشرق الأوسط انضموا إلى القتال الدائر حول ناغورني قره باغ.

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