2020/11/04 | 00:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" أكثر من 550 نقطة، مع ترقب نتائج انتخابات الرئاسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.."داو جونز" يرتفع 550 نقطة بالختام في يوم الانتخابات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.."داو جونز" يرتفع 550 نقطة بالختام في يوم الانتخابات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).