2020/11/04 | 00:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء عن مقاضاتها للنائب السابق حيدرالملا وفق المادة 433.



و اضافت الوزارة أن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لم ينضم لاي كروب ( مجموعة ) على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ولم يقم بمداخلة لتصحيح معلومة ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق.



اقرأ ايضاً: العراق ..



لن يتم صرف رواتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية: سنقاضي حيدر الملا وفق المادة 433 وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية: سنقاضي حيدر الملا وفق المادة 433) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية: سنقاضي حيدر الملا وفق المادة 433) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).