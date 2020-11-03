2020/11/04 | 00:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المدعي العام في نيويورك: بلاغات عن وجود مكالمات هاتفية آلية تحاول ثني الناخبين عن التصويت

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