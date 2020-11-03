"كنت تحت تهديد السلاح".. ناشطة عراقية توضح حقيقة تصريحاتها بشأن "علاقة" مع برلماني

2020/11/04 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت ماري محمد، وهي ناشطة اختطفت خلال احتجاجات العراق على شريط فيديو انتشر الاثنين زعمت فيه أنها أقامت علاقة مع نائب عراقي، قائلة إنها كانت محتجزة تحت تهديد السلاح وأجبرت على تصوير الفيديو أثناء أسرها.

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