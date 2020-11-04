2020/11/04 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | بايدن: نعتقد أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة
بايدن: فوزي بولاية فلوريدا سيكون حاسما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بايدن: فوزي بولاية فلوريدا سيكون حاسما) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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