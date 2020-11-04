مناقشة تمويل العجز المالي يتصدر جدول اعمال البرلمان ليوم السبت المقبل

2020/11/04 | 00:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة رقم 19 التي من المقرر أن تُعقد السبت المقبل، ويتضمن الجدول 12 فقرة تتصدرها القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي”.

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