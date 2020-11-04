بايدن : الجمهوريون شوشوا على الانتخابات وترامب كذب مرات عديدة اليوم

2020/11/04 | 00:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اتهم المرشح الديمقراطي جو بايدن الجمهوريين بالتشويش على الانتخابات .وقال بايدن في كلمة امام انصاره :" ان ترامب كذب مرات عديدة اليوم بالتشكيك بالانتخابات ".واضاف :" لدي يقين بان الانتخابات نزيهة ، واذا فزت بفلوريدا سيكون ذلك حاسما "./ انتهى

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