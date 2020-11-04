وزارة النقل تعلن نقل اكثر من تسعة الاف مسافر عبر مطار البصرة الشهر الماضي

2020/11/04 | 00:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت وزارة النقل، عن نقل اكثر من تسعة الاف مسافر عبر مطار البصرة خلال شهر تشرين الاول الماضي.



وقال مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن، في بيان، ان "اعداد المسافرين الذين تم نقلهم من و الى محطة مطار البصرة الدولي خلال المدة من 1/10/2020 ولغاية 31/10/2020 بلغت نحو (9.774) مسافرا".



واضاف ان "هذا العدد توزع على (144) رحلة مباشرة شملت مختلف المحطات والقطاعات المحلية والاقليمية والدولية التي يقصدها الناقل الوطني ، بواقع (90) رحلة للقطاعات الداخلية نقل من خلالها (5188) مسافرا و (54) رحلة للقطاعات الخارجية نقل من خلالها (4556) مسافرا".



وتوقع مدير الخطوط الجوية تسجيل زيادة اوسع في عدد الرحلات والمسافرين قريباً ، بعد ان تمت اعادة فتح عدد من الخطوط المباشرة التي توقفت بسبب جائحة كورونا".



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