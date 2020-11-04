دوري ابطال اوروبا .. اتلتيكو مدريد يتعثر امام لوكوموتيف موسكو ويكتفي بالتعادل

2020/11/04 | 00:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ تعادل اتلتيكو مدريد الاسباني مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.تقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسيه ماريا خيمنيز في الدقيقة 18، وتعادل لوكوموتيف موسكو بهدف سجله أنتون ميرانشوك في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، كما رفع لوكوموتيف موسكو رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث./انتهى9

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