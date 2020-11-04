ريال مدريد ينجو من فخ انتر ميلان وينعش آماله في دوري الأبطال

2020/11/04 | 01:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فاز فريق ريال مدريد الاسباني على مضيفه أنتر ميلان الإيطالي 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الفريق الملكي.

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